Выставочная встреча ветеранов "Зенита" и "Спартака" "Матч легенд PARI" пройдет 8 июля на стадионе "Петровский" в Санкт-Петербурге. В ветеранских составах сине-бело-голубых и красно-белых выйдут звезды футбола, выступавшие за эти команды в девяностых и в нулевых.
"Мне ужасно нравится эта идея. Думаю, что ветераны красно-былых победят, потому что их гораздо чаще хотят видеть на матчах такого рода, они чаще играют вместе, сыгранны, и в лучшей форме, чем петербуржцы.
"Спартак" - это бренд, имя, а "Зенит" - это вытянутые за уши выскочки, которые, по большому счету, никому не интересны в этой стране", - цитирует Белоголовцева Metaratings.
На следующий день, 9 июля, на "Газпром Арене" в Санкт-Петербурге "Зенит" и "Спартак" встретятся в матче за Суперкубок России-2022. Стартовый свисток в этой игре прозвучит в 19:00 мск.
В прошлом сезоне "Зенит" выиграл чемпионский титул, сделав это в четвертый раз подряд. "Спартак" в РПЛ финишировал на 10-м месте, а также стал победителем Кубка России.
"Зенит" определил заявку на матч легенд со "Спартаком"
Актер Белоголовцев: "Спартак" - это бренд, а "Зенит" - вытянутые за уши выскочки
Актер и болельщик "Спартака" Сергей Белоголовцев поделился ожиданиями от матча легенд красно-белых и "Зенита".
Фото: РИА Новости