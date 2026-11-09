Миронов рассказал об эмоциях "Ростова" после ничьей с "Зенитом"

- Конечно, после ничьей на выезде с чемпионом только положительные эмоции.
Да, мы не играли на эту ничью, после 2:2 не садились к воротам. Считаю, что и "Зенит" нормальную игру провёл, и мы хорошо сыграли, - цитирует Миронова "Матч ТВ".
Напомним, что Дмитрий Кириченко стал главным тренером "Ростова" в сентябре текущего года - он сменил на этом посту Джонатана Альбу, который на данный момент работает в столичной "Родине".
В 14 туре Российской Премьер-Лиги ростовчане сыграли вничью на выезде с петербургским "Зенитом" - 2:2. На данный момент южане располагаются на шестой строчке в турнирной таблице российского чемпионата с 19 набранными очками в своем активе.