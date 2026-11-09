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Миронов рассказал об эмоциях "Ростова" после ничьей с "Зенитом"

Полузащитник "Ростова" Алексей Миронов прокомментировал ничью с "Зенитом" (2:2) в матче 14-го тура РПЛ.
Фото: ФК "Зенит"
Миронов заявил, что команда осталась довольна результатом, однако не собиралась играть на удержание ничейного счёта.

- Конечно, после ничьей на выезде с чемпионом только положительные эмоции.

Да, мы не играли на эту ничью, после 2:2 не садились к воротам. Считаю, что и "Зенит" нормальную игру провёл, и мы хорошо сыграли, - цитирует Миронова "Матч ТВ".

Напомним, что Дмитрий Кириченко стал главным тренером "Ростова" в сентябре текущего года - он сменил на этом посту Джонатана Альбу, который на данный момент работает в столичной "Родине".

В 14 туре Российской Премьер-Лиги ростовчане сыграли вничью на выезде с петербургским "Зенитом" - 2:2. На данный момент южане располагаются на шестой строчке в турнирной таблице российского чемпионата с 19 набранными очками в своем активе.

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