"Я считаю, что наша команда укомплектована. Хоть мы и не хватаем звезд с неба, но мы точно сделаем максимум, чтобы не быть мальчиками для битья. На все позиции, которые возможно было усилить и укрепить, мы пригласили новичков", - цитирует Асхабадзе "Матч ТВ".
Напомним, "Факел" по итогам прошедшего сезона занял второе место в турнирной таблице Первой лиги (ранее ФНЛ) и пробился в Российскую Премьер-лигу. Команда Олега Василенко набрала 74 очка, отстав от "Торпедо" на один зачетный балл. Главный тренер воронежцев Олег Василенко был признан лучшим тренером сезона во втором по силе дивизионе.
Кроме "Факела" и "Торпедо" в РПЛ пробился и "Оренбург", который переиграл в стыковых матчах "Уфу". Также в ФНЛ вылетели "Рубин" и тульский "Арсенал".
Гендиректор "Факела" Асхабадзе: не хватаем звезд с неба, но сделаем максимум, чтобы не быть мальчиками для битья
Генеральный директор "Факела" Роман Асхабадзе поделился ожиданиями от сезона.
Фото: ФК "Факел"