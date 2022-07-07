"Информации о переговорах между "Динамо" и "Ростовом" можно верить. Ждем", - цитирует агента "СЭ".
Ранее в СМИ появилась информация, что руководство "Ростова" достигло договоренности с "Динамо" о полноценном трансфере Комличенко. Сообщалось, что южане заплатят бело-голубым за нападающего 1 млн евро.
Комличенко провел предыдущий сезон в "Ростове" на правах аренды. Он записал себе в актив 8 голов и 3 результативные передачи в 28-ми матчах Российской Премьер-лиги.
Агент Комличенко: информации о переговорах между "Динамо" и "Ростовом" можно верить
Агент форварда "Динамо" Николая Комличенко Александр Клюев высказался о слухах относительно договоренности "Ростова" с бело-голубыми по трансферу игрока.
Фото: ФК "Динамо"