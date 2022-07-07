"Останусь ли в команде на следующий сезон? На данный момент, я чувствую себя хорошо в ЦСКА", - цитирует футболиста "Чемпионат".
Напомним, Медина пополнил состав ЦСКА этой зимой. В весенней части минувшего розыгрыша Российской Премьер-лиги парагвайский полузащитник успел принял участие в 10-ти матчах, в которых забил гол и отдал результативную передачу.
ЦСКА в рамках подготовки к новому сезону принял участие в турнире "Кубок PARI Премьер". "Армейцы" смогли одержать лишь одну победу – в заключительном матче соревнования над "Сочи".
Медина рассказал, останется ли он в ЦСКА на следующий сезон
Полузащитник ЦСКА Хесус Медина поделился мнением о своем будущем в московской команде.
Фото: РПЛ