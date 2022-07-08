"В нынешней ситуации никто гарантий давать не может. Ни в одном клубе. Здесь вопрос не в "Спартаке" и не в его легионерах, а вопрос в том, что происходит вокруг. Если политическая ситуация обострится, понятно, что спортивные обстоятельства изменятся тоже. Мы сейчас все зависим от того, что происходит вокруг. Здесь гарантий никто давать не будет", - цитирует Зеленова "СЭ".
Ранее ФИФА приняла решение разрешить легионерам в составе российских клубов приостанавливать свои контракты до лета 2023 года.
Виктор Мозес не принимал участие в сборе "Спартака", который проходил в Тарасовке – позднее в пресс-службе клуба объяснили отсутствие игрока личными причинами. 5 июля футболист присоединился к команде.
"Спартак" завершил сезон Российской Премьер-лиги на 10-м месте в турнирной таблице первенства.
Зеленов - о ситуации с легионерами "Спартака": гарантий никто давать не будет
Глава пресс-службы "Спартака" Дмитрий Зеленов высказался о ситуации с легионерами в московской команде.
Фото: ФК "Спартак"