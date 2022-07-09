"Интерес к Венделу со стороны "Фламенго" реален. Но нам нужно быть осторожными, дать "Зениту" решить. Мы рады тому, что такой большой клуб интересуется Венделом. Но финальное решение за "Зенитом".
Мы не будем приостанавливать контракт, потому что очень уважительно относимся к "Зениту". Мы благодарны клубу за всё", — цитирует агента "Чемпионат".
В СМИ сообщалось, что "Фламенго" - один из претендентов на подписание контракта с Венделом этим летом. Позднее в бразильском коллективе подтвердили, что рассматривают полузащитника в качестве потенциального усиления.
Генеральный директор сине-пело-голубых Александр Медведев выразил надежду, что бразилец все же решит остаться в российской команде.
Вендел выступает за "Зенит" с октября 2020 года.
Агент – о вероятности ухода Вендела в "Фламенго": рады, что большой клуб интересуется нами, решение за "Зенитом"
Агент полузащитника "Зенита" Вендела Чезаре Барбьери высказался о будущем игрока в питерской команде.
Фото: ФК "Зенит"