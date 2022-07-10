Ранее пресс-служба "Динамо" сообщила об уходе из клуба 30-летнего центрального защитника Фабиана Бальбуэны, который в одностороннем порядке приостановил действие контракта с бело-голубыми до 30 июня 2023 года.
По информации источника, одним из приоритетных кандидатов на замену Бальбуэне является другой парагваец Роберто Фернандес из "Гуарани". Сообщается, что переговоры с ним находятся на продвинутой стадии. Портал Transfermarkt оценивает стоимость 22-летнего футболиста в 1,3 млн евро. Фернандес - самый дорогой игрок "Гуарани".
"Динамо" в 1-м туре Российской Премьер-лиги (РПЛ) на своем поле примет "Ростов". Игра пройдет 17 июля на "ВТБ Арене".
Источник: РБ Спорт
Гендиректор "Динамо" Пивоваров: расстроены решением Бальбуэны. Надеемся на его возвращение
Стало известно, кем "Динамо" может заменить Бальбуэну
"Динамо" может приобрести нового центрального защитника на замену Фабиану Бальбуэне.
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