Яка Бийол после окончания сезона в РПЛ отправился в расположение сборной Словении, где принял участие в четырех матчах Лиги наций. После этого Бийол не вернулся в расположение клуба, поскольку получил дополнительный отпуск.
Ранее появилась информация, что Бийол может продолжить карьеру в "Удинезе". Сообщалось, что итальянский клуб заплатит за его трансфер около 5 млн евро.
"Мы ждем решения ЦСКА, клуб скажет Яке, что он должен возвращаться или что они его продают. Так что мы ждем. Как долго ждать? В ЦСКА сказали, что через несколько дней сообщат нам, что делать.
Переговоры с "Удинезе"? Насколько я понимаю, они продолжаются. Слышал, что еще один итальянский клуб интересуется Якой", - цитирует агента РБ Спорт.
Бийол защищает цвета ЦСКА на протяжении последних четырех сезонов с перерывом на аренду в немецкий "Ганновер". Контракт 23-летнего словенца с ЦСКА рассчитан до лета 2023 года.
Агент Бийола рассказал, когда ЦСКА примет решение о будущем словенца
Роберт Чибеж, агент полузащитника ЦСКА Яки Бийола, высказался о будущем футболиста в армейском клубе.
Фото: ПФК ЦСКА