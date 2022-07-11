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Агент Бийола рассказал, когда ЦСКА примет решение о будущем словенца

Роберт Чибеж, агент полузащитника ЦСКА Яки Бийола, высказался о будущем футболиста в армейском клубе.
Фото: ПФК ЦСКА
Яка Бийол после окончания сезона в РПЛ отправился в расположение сборной Словении, где принял участие в четырех матчах Лиги наций. После этого Бийол не вернулся в расположение клуба, поскольку получил дополнительный отпуск.

Ранее появилась информация, что Бийол может продолжить карьеру в "Удинезе". Сообщалось, что итальянский клуб заплатит за его трансфер около 5 млн евро.

"Мы ждем решения ЦСКА, клуб скажет Яке, что он должен возвращаться или что они его продают. Так что мы ждем. Как долго ждать? В ЦСКА сказали, что через несколько дней сообщат нам, что делать.

Переговоры с "Удинезе"? Насколько я понимаю, они продолжаются. Слышал, что еще один итальянский клуб интересуется Якой", - цитирует агента РБ Спорт.

Бийол защищает цвета ЦСКА на протяжении последних четырех сезонов с перерывом на аренду в немецкий "Ганновер". Контракт 23-летнего словенца с ЦСКА рассчитан до лета 2023 года.


Бийол ЦСКА
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