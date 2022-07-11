Зуев - о слухах про подписание контракта с "Химками": нечего сказать, все переговоры ведет агент

Александр Зуев прокомментировал информацию о том, что он подпишет контракт с "Химками"

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Ранее сегодня появилась информация, что Зуев, как и другой воспитанник "



В начале июля " "Я перехожу в "Химки"? Даже не знаю, мне нечего сказать. Все переговоры ведет мой агент. Я тренируюсь, готовлюсь к сезону. Пока ни с кем контракт не подписан. Надеюсь, скоро все станет ясно", - приводит слова Зуева "РБ Спорт" Ранее сегодня появилась информация, что Зуев, как и другой воспитанник " Спартака " Александр Ломовицкий, подпишет контракт с подмосковной командой.В начале июля " Рубин " объявил о расторжении контракта с Александром Зуевым по обоюдному согласию сторон. Зуев выступал за "Рубин" с сентября 2019 года, когда казанский клуб арендовал его из "Ростова". Летом следующего года "Рубин" оформил полноценный трансфер полузащитника.