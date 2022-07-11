Напомним, в конце июня "Зенит" объявил о соглашении с бразильским "Коринтиансом" о двусторонней аренде игроков. 21-летний нападающий Юри Алберто сезон-2022/2023 проведет в "Коринтиансе", 24-летний голкипер Иван и 21-летний вингер Густаво Мантуан - в "Зените".
Мантуан на прошлой неделе получил травму, выступая за "Коринтианс" в матче Кубка Либертадорес. Главный тренер "Зенита" Сергей Семак заявил, что повреждение игрока не является катастрофическим. Ранее сообщалось, что Иван и Мантуан должны прилететь в Россию в середине июля.
"Дата приезда Ивана и Мантуана пока не определена, но они точно приедут в Петербург вместе, а не по отдельности", - цитирует агента РИА Новости.
Агент Ивана и Мантуана рассказал подробности приезда бразильцев в "Зенит"
Луис Фернандо Гарсия, агент новичков "Зенита" Ивана Куарежмы и Густаво Мантуана, сообщил подробности о приезде бразильцев в Россию.
Фото: ТАСС