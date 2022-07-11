По данным источника, словенец отправился на прохождение медосмотра для клуба Серии А. По его итогам будет подписан личный контракт.
Сообщается, что клубы уже согласовали все условия сделки, теперь они ждут итогов медосмотра.
Бийол защищает цвета ЦСКА на протяжении последних четырех сезонов с перерывом на аренду в немецкий "Ганновер". В минувшей кампании словенский полузащитник сыграл в 28-ми матчах Российской Премьер-лиги, в которых записал на свой счет гол и результативную передачу. Контракт 23-летнего словенца с ЦСКА рассчитан до лета 2023 года, портал Transfermarkt оценивает его стоимость в 3,5 млн евро.
"Удинезе" в сезоне-2021/22 финишировал на 12-м месте в таблице Серии А.
Источник: Metaratings
Агент Бийола рассказал, когда ЦСКА примет решение о будущем словенца
Источник: Бийол отправился на медосмотр для "Удинезе"
Полузащитник ЦСКА Яка Бийол стал ближе к переходу в "Удинезе".
Фото: РПЛ