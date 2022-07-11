- "Арсенал" и "Вест Хэм" интересуются Венделом? Это фейк, - передает слова Медведева Sport24.
Ранее в бразильских СМИ появилась информация об интересе к 24-летнему полузащитнику "Зенита" Венделу со стороны трех английских клубов, в числе которых были названы лондонские "Арсенал" и "Вест Хэм". Также в южноамериканском инфопространстве появлялись сведения о возможном переходе Вендела во "Фламенго" из Рио-де-Жанейро.
СМИ: "Арсенал" и "Вест Хэм" интересуются Венделом
Медведев отреагировал на информацию об интересе к Венделу со стороны лондонских клубов
Генеральный директор "Зенита" Александр Медведев прокомментировал сведения о трансферном интересе "Арсенала" и "Вест Хэма" к полузащитнику Венделу.
Фото: ФК "Зенит"