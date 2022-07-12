"У нас из-за ведения Fan ID теперь сто процентов будет проблема с посещаемостью. По моим ощущениям, процентов на 50 посещаемость у нас в Ростове-на-Дону упадет", - заявил Карпин.
На матчи сезона-2022/2023 можно будет пройти только с Fan ID. Приём заявок на оформление карты болельщика начался на портале Госуслуг 4 июля.
"Ростов" по итогам чемпионата набрал 38 очков и занял 9 место в таблице.
Валерий Георгиевич вернулся в ростовский клуб в марте 2022 года по согласованию с РФС.
Источник: "РБ Спорт"
Карпин: из-за Fan ID у нас точно будет проблема с посещаемостью
Главный тренер "Ростова" и сборной России Валерий Карпин предсказал малую посещаемость РПЛ после введения Fan ID.
Фото: Global Look Press