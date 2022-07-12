- Где тут спортивный принцип? В Москве болельщики могут приходить без Fan ID, заполнять стадион, а в Ростове вместо 20-30 тысяч придет пять тысяч человек? Где равенство? Либо вводите Fan ID во всех городах, либо нигде, - передает слова Карпина "РБ Спорт".
Ранее стало известно, что с нового сезона на стадионах Российской премьер-лиги вводится система персонализированной идентификации болельщиков, более известная как Fan ID. При этом в осенней части сезона Fan ID будет действовать не на всех аренах РПЛ, а только на пяти, расположенных в регионах - "Ростов Арене", "Солидарность Самара Арене", "Фиште", "Екатеринбург Арене", стадионе "Нижний Новгород". Фанатские объединения большинства клубов РПЛ объявили о бойкоте соревнований с применением этой системы.
Карпин: в Москве зрители без Fan ID заполнят стадионы, а в Ростове вместо 20-30 тысяч придет 5. Где спортивный принцип?
Главный тренер "Ростова" и сборной России Валерий Карпин прокомментировал неспортивный подход при введении в РПЛ системы Fan ID.
Фото: РПЛ