- Команда будет добираться на автобусе с остановкой на ночь в Ростове. Матч у нас 17 июля, 15 числа выезжаем, полдня едем, вечером остаемся в Ростове. Утром выезжаем дальше. Чтобы не ехать все 12 часов, дорогу разбиваем на две части, так будет проще. Других вариантов нет. Проходящие поезда? Билетов нет с 1 июня, поэтому шансов не было никаких. Планы по следующей выездной игре с "Ахматом"? Вернемся домой. До Грозного добираться проще - доехал до Москвы и оттуда полетел в Чечню, - передает слова Сухины "РБ Спорт".
Напомним, что аэропорты в Воронеже, Краснодаре, Ростове-на-Дону и еще 8 городах юго-запада России временно закрыты для приема гражданских рейсов. Также временно не функционирует аэропорт Оренбурга, в котором проводятся ремонтные работы. 17 июля в рамках первого тура Российской премьер-лиги воронежский "Факел" играет на выезде с "Краснодаром". Расстояние между Воронежем и Краснодаром по автомобильной трассе составляет 835 километров, расстояние между Воронежем и Москвой - 516 километров.
Сухина: "Факел" поедет в Краснодар на автобусе с ночной остановкой в Ростове. До Грозного добираться проще
Начальник команды "Факела" Станислав Сухина рассказал, как воронежцы будут добираться на выездной матч первого тура РПЛ с "Краснодаром".
Фото: ФК "Локомотив"