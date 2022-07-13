Дзюба покинул "Зенит" в мае. За петербургский клуб Артем выступал с 2015 года. Вчера стало известно, что Артем прибыл в расположение казанского "Рубина". Сообщалось, что форвард поддерживает форму в команде Леонида Слуцкого.
"Дзюба хочет играть в Европе? Иди в Первую лигу и играй там! Какие проблемы?
Подходит ли эта лига для него? Теперь он уже старый, так что в самый раз", - приводит слова Азмуна Sport24.
В составе сине-бело-голубых Дзюба стал четырехкратным чемпионом России. В нынешнем сезоне нападающий провел 39 матчей во всех турнирах, отметившись 13-ю голами и десятью результативными передачами. Он закончил прошлый сезон вторым по системе гол+пас в РПЛ.
Азмун: пусть Дзюба идет играть в Первую лигу! Он старый, так что в самый раз
Нападающий "Байера" Сердар Азмун дал совет бывшему партнеру по "Зениту" Артему Дзюбе.
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