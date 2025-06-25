«Считаю, что это шаг вперёд для меня. «Акрон» развивается. Все мы видели, как дебютант РПЛ бодро вошёл в Премьер-Лигу и впечатлил своей игрой. Я уверен, что сезон будет интересным и хорошим для нас», - приводит слова Гудиева пресс-служба тольяттинского клуба.
В понедельник, 23 июня, «Акрон» объявил о подписании контракта с 30-летним вратарем. Соглашение рассчитано на три года.
В минувшем сезоне Гудиев играл за «Факел». Голкипер принял участие в 23 матчах за воронежский клуб во всех турнирах. На счету 30-летнего вратаря шесть «сухих» игр.
По итогам сезона-2024/25 «Акрон» занял девятое место в турнирной таблице РПЛ. «Факел» финишировал на 16-й позиции. Следующий сезон воронежский клуб проведет в ФНЛ.
Гудиев - о переходе в "Акрон": считаю, что это шаг вперед для меня
Вратарь тольяттинского «Акрона» Виталий Гудиев высказался о своем новом клубе.
Фото: ФК "Факел"