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Гудиев - о переходе в "Акрон": считаю, что это шаг вперед для меня

Вратарь тольяттинского «Акрона» Виталий Гудиев высказался о своем новом клубе.
Фото: ФК "Факел"
«Считаю, что это шаг вперёд для меня. «Акрон» развивается. Все мы видели, как дебютант РПЛ бодро вошёл в Премьер-Лигу и впечатлил своей игрой. Я уверен, что сезон будет интересным и хорошим для нас», - приводит слова Гудиева пресс-служба тольяттинского клуба.

В понедельник, 23 июня, «Акрон» объявил о подписании контракта с 30-летним вратарем. Соглашение рассчитано на три года.

В минувшем сезоне Гудиев играл за «Факел». Голкипер принял участие в 23 матчах за воронежский клуб во всех турнирах. На счету 30-летнего вратаря шесть «сухих» игр.

По итогам сезона-2024/25 «Акрон» занял девятое место в турнирной таблице РПЛ. «Факел» финишировал на 16-й позиции. Следующий сезон воронежский клуб проведет в ФНЛ.

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