"Гайч может перейти в "Коринтианс"? Это неправда. Клуб не ведет переговоры ни с ЦСКА, ни с футболистом", - цитирует функционера Sport24.
Ранее в СМИ появилась информация, что руководство ЦСКА предложило "Коринтиансу" Гайча – ранее бразильский коллектив арендовал у "Зенита" форварда Юри Алберто.
Гайч провел прошлый сезон в испанской "Уэске" на правах аренды – аргентинский нападающий забил гол и отдал 3 результативные передачи в 28-ми матчах Сегунды.
В "Коринтиансе" отреагировали на слухи, что ЦСКА предложил клубу Гайча
Спортивный директор бразильского "Коринтианса" Роберто де Андраде высказался о вероятности перехода в клуб форварда ЦСКА Адольфо Гайча.
Фото: Sport24