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Зуев - о смерти Козлова: когда узнал об этом, час не мог отойти

Бывший полузащитник "Спартака" Александр Зуев рассказал о том, как воспринял известие о смерти экс-футболиста красно-белых Александра Козлова.
Фото: ФК "Зоркий"
Козлов скончался сегодня, 15 июля. Сообщалось, что у Александра оторвался тромб. Ему было 29 лет.

"Полный шок, конечно. Когда узнал об этом, час не мог отойти. Соболезнования всем родным и близким. Саню запомню как позитивного парня с юмором. Хороший игрок был. Царствие ему небесное", - цитирует Зуева Sport24.

Александр Козлов - воспитанник московского "Спартака". В составе "красно-белых" он провел 28 матчей, в которых забил 1 гол и отдал 2 результативные передачи. Также Козлов играл за "Окжетпес", "Арарат", "Факел", "Химки", "Тюмень" и "Тосно".

На счету Козлова 8 матчей за молодежную сборную России, в составе которой он отметился 8 забитыми мячами и 2 голевыми передачами.

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Зуев Козлов Спартак
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