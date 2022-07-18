"Может быть, я ошибаюсь, но мне кажется, что финансовая причина здесь не главная. Для клуба масштаба "Спартака" содержание второй команды — это не какие-то заоблачные суммы. Полагаю, это зарплата игрока основы за год-два", - цитирует Бушманова "Чемпионат".
"Спартак" объявил о решении закрыть вторую команду в конце мая в связи с финансовыми сложностями.
"Спартак" начал выступление в новом сезоне Российской Премьер-лиги с ничьей против "Ахмата" - 1:1. Гол в составе столичной команды забил Виктор Мозес.
Бушманов – о закрытии "Спартака-2": содержание второй команды – это зарплата игрока основы за год-два
Экс-тренер "Спартака-2" Евгений Бушманов поделился мнением о закрытии дублирующего состава.
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