"В прошлом сезоне мы набрали в матчах с "Зенитом" четыре очка. Значит, можно с ними бороться. Просто надо с другими командами тоже не терять очки. "Зенит" более стабильно проходит весь чемпионат, а остальные команды где-то теряют", - сказал Макарчук.
В первом туре РПЛ "Сочи" встречался с "Торпедо" на выезде и одержал над ним победу (3:1). Голы на счету Ибрагима Цаллагова, Владислава Сарвели и Георгия Мелкадзе.
"Зенит" открыл чемпионат игрой против "Химок" на "Арене Химки". На гол Вендела ответил Резиуан Мирзов.
Источник: "Sport24"
Макарчук: с "Зенитом" можно бороться, почему нельзя-то?
Защитник футбольного клуба "Сочи" Артём Макарчук оценил шансы сочинского клуба в гонке с "Зенитом" за чемпионство.
Фото: РПЛ