"В коллективе хорошая атмосфера и дух. Если "Уфа" стартанет хорошо, как и должна, у нее большие шансы вернуться в РПЛ", - сказал Агаларов.
Напомним, "Уфа" по итогам предыдущего сезона заняла 14 место в турнирной таблице. В переходных матчах уступила "Оренбургу" (2:2 и 1:2) и вылетела в Первую лигу.
Первый матч в Первой лиге уфимцы проиграли на выезде "Кубани" (0:2).
Гамид Агаларов вышел в первом туре РПЛ за "Ахмат" на 56-й минуте. Результативными действиями лучший бомбардир прошлого сезона не отметился.
Источник: "Sport24"
Агаларов оценил шансы на возвращение "Уфы" в Премьер-Лигу
Нападающий "Ахмата" Гамид Агаларов дал комментарий по поводу возвращения "Уфы" в Премьер-Лигу.
Фото: ФК "Ахмат"