- Мы его называем - Геннадьич. Артем Геннадиевич. Он очень помогал и мне и всем молодым футболистам. Он всегда поддерживает, интересуется, со всеми на связи. И он всегда подскажет и поможет, выскажет свое мнение. Считаю, что его роль очень важна в нынешнем "Спартаке", - рассказал Денисов в эфире телеканала "Россия 24".
38-летний экс-голкипер московского "Спартака" Артем Ребров в ноябре 2021 года объявил о завершении карьеры действующего игрока, после чего занял в клубе должность технического координатора. После ухода со своей должности итальянского спортивного директора красно-белых Луки Каттани стало известно, что до зимней паузы в чемпионате его обязанности будет временно исполнять Ребров.
Д. Денисов - о Реброве: его роль очень важна в нынешнем "Спартаке"
Полузащитник московского "Спартака" Даниил Денисов рассказал о роли в жизни команды и.о. спортивного директора Артема Реброва.
Фото: ФК "Спартак"