"Мне трудно оценить работу Каттани – ее, по большому счету, не видел. Привел игроков, но заняли 10-е место. Ни с одним тренером, которых он привел, команда не сделала шаг вперед", - сказал Широков.
13 июля спортивный директор Лука Каттани объявил об уходе из "Спартака". При нём "красно-белые" взяли Кубок России, обыграв в финале московское "Динамо" (2:1).
Каттани пришёл в клуб 21 декабря 2021 года.
Источник: "РБ Спорт"
Широков - о Каттани: привел непонятных футболистов, и заняли 10-е место
Роман Широков прокомментировал уход Каттани из "Спартака".
Фото: ФК "Спартак"