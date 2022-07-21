"Мы были в Набиуллине очень заинтересованы. Но мы с Эльмиром по целому ряду причин не договорились", - рассказал спортивный директор клуба Олег Яровинский.
В прошлом сезоне защитник выступал за "Химки". Футболист провёл за подмосковный клуб 20 матчей. Отметился в них одним голом и двумя результативными передачами.
Ранее "Рубин" объявил о подписании бывшего вратаря "Уфы" Александра Беленова.
Источник: "Спорт-Экспресс"
Источник: Набиуллин не перейдёт в "Рубин"
Защитник Эльмир Набиуллин отказался от перехода в "Рубин".
Фото: ФК "Химки"