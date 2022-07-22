Ранее СМИ сообщили, что копию трофея, которую "Алании" передали на вечное хранение после победы в чемпионате России-1995, ищут уже третий год. Изначально в клубе считали, что трофей находится у экс-тренера команды Валерия Газзаева, который и привел владикавказцев к чемпионству.
"И что теперь, что Кубок потерян? (смеется) Я первый раз от вас это слышу. А в ЦСКА ничего не пропало? Откуда я могу знать… Это 95-й год, прошло 27 лет! Наверное, там в клубе где-то. Обращайтесь туда", - цитирует Газзаева Матч ТВ.
"Алания" в 1995 году стала чемпионом России. Владикавказскому клубу удалось прервать чемпионскую серию "Спартака", а также стать первой немосковской командой-чемпионом России. В том розыгрыше "Алания" опередила на 6 очков московский "Локомотив".
Сейчас владикавказский клуб выступает в Первой лиге. В первом туре сезона-2022/23 "Алания" сыграла вничью с махачкалинским "Динамо" (0:0).
"А в ЦСКА ничего не пропало?" Газзаев отреагировал на информацию о потере "Аланией" чемпионского кубка
Бывший главный тренер "Алании" Валерий Газзаев заявил, что впервые слышит о пропаже кубка за победу в чемпионате России, который команда из Владикавказа завоевала в 1995 году.
Фото: РИА Новости