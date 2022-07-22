"Педро Роша вернётся в "Спартак" после аренды в "Атлетико Паранаэнсе", - цитирует агента "Чемпионат".
Ранее в СМИ появилась информация, что футболист готов расторгнуть контракт со "Спартаком". Позднее сообщалось, что у Роши есть предложения о переходе от бразильских "Ботафого" и "Сан-Паулу".
27-летний форвард перешел в "Спартак" из "Гремио" в 2017 году.
Агент рассказал, вернется ли Педро Роша в "Спартак" после завершения аренды в "Атлетико Паранаэнсе"
Агент Хэмилтон Бернард, представляющий интересы форварда "Спартака" Педро Роши, рассказал о будущем игрока после окончания аренды в бразильском "Атлетико Паранаэнсе".
Фото: ФК "Спартак"