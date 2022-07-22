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Уткин - о матче "Зенита" и "Крыльев": барин приезжает в имение, и хошь-не хошь, а всех молодых девок перепробует

Журналист Василий Уткин поделился мнением о матче между "Зенитом" и "Крыльями Советов" во 2-м туре РПЛ.
Фото: РИА Новости
"Думал потроллить "Крылья", но не хочу быть извергом. Ничего, ребят, это как раз-два в год барин приезжает в имение, и хошь-не хошь, а всех молодых девок перепробует", - написал Уткин в своем телеграм-канале.

В эти минуты на Газпром-Арене в Санкт-Петербурге проходит матч между "Зенитом" и "Крыльями Советов". После первого тайма сине-бело-голубые ведут с разгромным счетом (3:0). Забитыми мячами отметились Андрей Мостовой (дубль) и Далер Кузяев (с пенальти).

Напомним, в первом туре РПЛ "Зенит" в гостях сыграл вничью с "Химками" (1:1). "Крылья Советов" в этом же туре переиграли "Оренбург" (4:2).


Уткин Зенит Крылья Советов
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