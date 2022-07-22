"Думал потроллить "Крылья", но не хочу быть извергом. Ничего, ребят, это как раз-два в год барин приезжает в имение, и хошь-не хошь, а всех молодых девок перепробует", - написал Уткин в своем телеграм-канале.
В эти минуты на Газпром-Арене в Санкт-Петербурге проходит матч между "Зенитом" и "Крыльями Советов". После первого тайма сине-бело-голубые ведут с разгромным счетом (3:0). Забитыми мячами отметились Андрей Мостовой (дубль) и Далер Кузяев (с пенальти).
Напомним, в первом туре РПЛ "Зенит" в гостях сыграл вничью с "Химками" (1:1). "Крылья Советов" в этом же туре переиграли "Оренбург" (4:2).
Уткин - о матче "Зенита" и "Крыльев": барин приезжает в имение, и хошь-не хошь, а всех молодых девок перепробует
Журналист Василий Уткин поделился мнением о матче между "Зенитом" и "Крыльями Советов" во 2-м туре РПЛ.
Фото: РИА Новости