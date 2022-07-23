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Педро Роша останется в "Спартаке" до конца контракта

Хэмилтон Бернард, агент нападающего Педро Роши, заявил, что игрок останется в "Спартаке" до конца своего контракта.
Фото: Чемпионат
Соглашение бразильца с красно-белыми рассчитано до 30 июня 2023 года.

"1 августа Педро Роша возвращается в "Спартак". Будет ли он пытаться уйти в другой клуб? Нет, Роша остается в "Спартаке" до конца своего контракта с клубом", - цитирует агента "СЭ".

Нападающий Педро Роша с лета прошлого года выступает на правах аренды за "Атлетико Паранаэнсе". В общей сложности за этот клуб 27-летний футболист провел 45 матчей, в которых забил 8 голов и отдал 6 результативных передач.

В "Спартак" Роша перешел в 2017 году. За красно-белых форвард сыграл в 19 матчах, на его счету 1 забитый мяч и 2 голевые передачи.


Педро Роша Спартак
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