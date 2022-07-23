Соглашение бразильца с красно-белыми рассчитано до 30 июня 2023 года.
"1 августа Педро Роша возвращается в "Спартак". Будет ли он пытаться уйти в другой клуб? Нет, Роша остается в "Спартаке" до конца своего контракта с клубом", - цитирует агента "СЭ".
Нападающий Педро Роша с лета прошлого года выступает на правах аренды за "Атлетико Паранаэнсе". В общей сложности за этот клуб 27-летний футболист провел 45 матчей, в которых забил 8 голов и отдал 6 результативных передач.
В "Спартак" Роша перешел в 2017 году. За красно-белых форвард сыграл в 19 матчах, на его счету 1 забитый мяч и 2 голевые передачи.
Педро Роша останется в "Спартаке" до конца контракта
Хэмилтон Бернард, агент нападающего Педро Роши, заявил, что игрок останется в "Спартаке" до конца своего контракта.
Фото: Чемпионат