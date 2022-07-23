"Вам кажется, что Чалов сильнее? Это ваше мнение. Что могу сказать я? Существует хорошая конкуренция. С помощью нее становится все понятно. Не факт, что если Федя сейчас играет, он будет играть и потом", - приводит слова Заболотного Sport24.
В стартовых турах РПЛ Антон Заболотный провел два матча, в которых не отмечался результативными действиями. Оба раза нападающий выходил на поле со скамейки запасных.
Заболотный выступает за ЦСКА с лета прошлого года. Его контракт с клубом рассчитан до лета 2024 года. Портал Transfermarkt оценивает рыночную стоимость 31-летнего форварда в 2 млн евро.
"Чалов сильнее меня? Это ваше мнение. Не факт, что он будет играть потом". Заболотный - о конкуренции в ЦСКА
Форвард ЦСКА Антон Заболотный поделился мнением о конкуренции за место основного форварда команды с Федором Чаловым.
Фото: РПЛ