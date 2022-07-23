"Только бог знает, сколько лет я еще смогу играть. Готов ли играть до 50 лет? Ха-ха, да", - цитирует Нобоа "РБ Спорт".
Нобоа является игроком "Сочи" с 2019 года. В минувшем сезоне он принял участие в 25-ти играх Российской Премьер-лиги, в которых записал на свой счет 7 голов и 5 результативных передач.
В начавшемся розыгрыше чемпионата страны 37-летний эквадорец успел сыграть два матча и отдать голевой пас.
Кристиан Нобоа: готов играть до 50 лет
Полузащитник "Сочи" Кристиан Нобоа рассказал, готов ли играть до 50 лет.
Фото: РПЛ