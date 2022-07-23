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СМИ: "Краснодар" и "Динамо" хотят приобрести у "Сочи" брата Данила Пруцева

Полузащитник "Сочи" Егор Пруцев близок к переходу в другой клуб Российской Премьер-лиги.
Фото: РПЛ
По данным источника, на трансфер футболиста нацелены "Краснодар" и "Динамо". Отмечается, что руководство южан следит за игроком еще с прошлой зимы – тогда клуб предложил за него 15 млн рублей. Этим летом "быки" намерены продолжить переговоры о переходе.

"Динамо" в скором времени должно сделать конкретное предложение по 19-летнему полузащитнику.

Пруцев провел минувший сезон в "Нефтехимике" и "Текстильщике" на правах аренды. В общей сложности он вышел на поле в 37 матчах завершившегося розыгрыша Первой лиги, в которых забил 5 мячей.

Напомним, Егор Пруцев является младшим братом полузащитника Данила Пруцева, который на данный момент выступает в "Спартаке".

Источник: "Чемпионат"


Пруцев Сочи Краснодар Динамо Российские трансферы
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