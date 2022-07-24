Напомним, в первом туре "Спартак" в гостях сыграл вничью с "Ахматом" (1:1). Красно-белые играли в меньшинстве с конца первого тайма после удаления Мацея Рыбуся. Арбитр встречи Владислав Безбородов показал поляку две желтые карточки за несколько секунд. Также вопросы со стороны "Спартака" вызвали эпизоды с неназначением пенальти после попадания мяча в руку и неудалением голкипера грозненцев Шелии за агрессивные действия в сторону Соболева.
"Это решение ЭСК — я не вправе его оспаривать, но тем не менее мы сейчас двигаемся к построению конструктивного диалога с судейским корпусом. На следующей неделе планируем организовать встречу представителей судейского корпуса с командой для того, чтобы мы спорные моменты обсудили. Нам нужны разъяснения как это трактуют судьи, на что они ссылаются", - цитирует Мележикова "Чемпионат".
Вчера, 23 июля "Спартак" в матче второго тура РПЛ разгромил "Краснодар" (4:1). На этот раз уже сами красно-белые большую часть встречи провели в большинстве, прямую красную карточку показали Черникову.
Гендиректор "Спартака" Мележиков: планируем организовать встречу представителей судейского корпуса с командой
Генеральный директор "Спартака" Евгений Мележиков прокомментировал решение ЭСК РФС поддержать все решения арбитра в матче против "Ахмата" (1:1).
Фото: ФК "Спартак"