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Баринов – о Вареле: слышал, он сбежал из "Динамо" - дай бог, чтобы у него всё получилось

Полузащитник "Локомотива" Дмитрий Баринов поделился мнением об отъезде защитника Гильермо Варелы из расположения "Динамо".
Фото: РПЛ
"Слышал, что Варела сбежал из "Динамо". Дай бог, чтобы у него всё получилось. Не хочу обсуждать. Наши иностранцы с нами… Когда все происходило, разговаривал с легионерами. Они сказали, что останутся — никаких проблем нет. Они вправе приостанавливать контракты", - заявил Баринов.

Ранее член совета директоров "Динамо" Дмитрий Гафин подтвердил, что Гильермо Варела покинул расположение клуба без предупреждения. Футболист не принял участия в матче второго тура против "Торпедо", который завершился разгромной победой бело-голубых.

В клубе действия уругвайца назвали нарушением контрактных обязательств.


Локомотив Баринов Варела
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