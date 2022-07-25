"2 очка после двух матчей в Москве? Если не смотреть эти два матча, можно быть довольным. Но если смотреть игры…
Сегодня было сложнее в первом тайме, чем с "Динамо", "Локомотив" был лучше. Но сегодня больно и обидно. И с "Динамо" мы недобрали очков", - цитирует Карпина "Матч ТВ".
Встреча между командами проходила на поле "Локомотива" - команды по два раза поразили ворота соперника и не смогли выявить победителя матча.
После двух туров Российской Премьер-лиги "Локомотив" и "Ростов" располагаются по соседству в турнирной таблице – на 10 и 11 месте. В активе обоих клубов по два балла.
Карпин – о матче с "Локомотивом": сегодня больно и обидно – и с "Динамо" мы недобрали очков
Главный тренер "Ростова" Валерий Карпин поделился впечатлениями от ничейного результата матча с "Локомотивом".
Фото: ФК "Ростов"