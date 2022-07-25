"Странный ли этот поступок для меня? Нет. Варела отличный игрок. Только недавно с ним общались. Если хочет, то пусть остается в "Динамо", а если захочет перейти в другой клуб, то пожелаю ему всего наилучшего. Нет, я на него не злюсь. Надеюсь, что Гильермо скоро вернется в "Динамо", и мы продолжим играть вместе", - цитирует Гагнидзе Sport24.
Ранее стало известно, что Варела тайно покинул расположение "Динамо" ночью. В клубе отъезд игрока назвали нарушением контрактных обязательств. Уругвайский защитник не принял участие во вчерашнем матче бело-голубых против "Торпедо" в рамках второго тура Российской Премьер-лиги.
30 июля столичный коллектив в Воронеже сыграет с "Факелом", стартовый свисток прозвучит в 15:00 по московскому времени.
Гагнидзе – об отъезде Варелы из "Динамо": я не злюсь на него - для меня это не странный поступок
Полузащитник "Динамо" Лука Гагнидзе высказался о тайном отъезде защитника Гильермо Варелы из расположения столичного клуба.
Фото: ФК "Динамо"