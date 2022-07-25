"Мне поступало предложение от московских авторов записать гимн "Ростова". Но я так пониманию, они должны сначала согласовать этот вопрос с самим клубом. Почему московские? Не знаю. Они писали гимн для сборной, но сейчас это не очень актуально. Поэтому быстро переделали под гимн "Ростова". Думаю, должны согласовать", - цитирует Карпину "РБ Спорт".
После двух туров РПЛ "Ростов" делит 10-11-е место в "Локомотивом", с которым накануне разошелся вничью (2:2). Ростовчане дважды выходили вперед благодаря голам Николая Комличенко и Даниила Уткина, но оба раза теряли преимущество. За "Локомотив" отличились Антон Миранчук (с пенальти) и Константин Марадишвили.
В следующем туре РПЛ "Ростов" на своем поле примет "Химки". Встреча пройдет в воскресенье, 31 июля. Стартовый свисток прозвучит в 20:00 по московскому времени.
Жена Карпина рассказала, что может записать гимн "Ростова"
Дарья Карпина, супруга главного тренера "Ростова" Валерия Карпина, призналась, что ей предложили записать гимн "Ростова".
Фото: РИА Новости