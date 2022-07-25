По данным источника, конкурируют с красно-белыми за трансфер игрока польские клубы "Лех" и "Ракув".
Ранее в СМИ появилась информация, что Вилькер может пополнить состав "Спартака" этим летом – сообщалось, что годовой оклад футболиста в столичном коллективе может составить 500 тысяч евро.
Вилькер играл за "Ахмат" с 2016 по 2021 год, после чего перебрался в турецкий "Гезтепе". В минувшем сезоне венесуэлец вышел на поле в 15-ти матчах чемпионата Турции и не отметился результативными действиями.
Источник: Metaratings
СМИ: "Спартак" конкурирует с польскими клубами за подписание экс-игрока "Ахмата" Вилькера
"Спартак" участвует в борьбе за бывшего защитника "Ахмата" Анхеля Вилькера.
Фото: ФК "Ахмат"