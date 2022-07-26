"Сейчас могу только повторить, что предложения из Франции по Алексису к нам в клуб не поступали. И у нас нет опасений, что он может воспользоваться разрешением ФИФА и приостановить контракт. У нас есть чёткие договорённости с агентом Бека-Бека и самим футболистом на этот счёт", - цитирует Цорна "Чемпионат".
Напомним, ранее сегодня появилась информация, что "Ницца" заинтересована в услугах Бека-Бека. В частности, полузащитник обозначен одним из приоритетных вариантов для главного тренера французского клуба Люсьена Фавра. Позже агентство, представляющее интересы Бека-Бека, подтвердило интерес "Ниццы".
В нынешнем розыгрыше РПЛ Бека-Бека провел два матча, в которых не отмечался результативными действиями. Французский полузащитник получил красную карточку за два предупреждения в матче с "Ростовом" (2:2) в последнем туре.
Контракт Бека-Бека с "Локомотивом" истекает летом года. Портал Transfermarkt оценивает его рыночную стоимость в 3 млн евро.
В "Локомотиве" рассказали, может ли Бека-Бека приостановить контракт с клубом
Спортивный директор "Локомотива" Томас Цорн отреагировал на информацию об интересе "Ниццы" к Алексису Бека-Бека.
Фото: ФК "Локомотив"