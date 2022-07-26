"Если при Сандро была установка при опасности или прессинге выбивать мяч подальше и не рисковать, то сейчас требования изменились. Стараемся сохранить мяч, больше играть в атаке и разыгрывать комбинации. Конечно, под жестким прессингом нужно выбивать и играть проще", — цитируют Шунина "Известия".
Йоканович возглавил "Динамо" этим летом. Под руководством 53-летнего серба бело-голубые одержали победу над "Торпедо" и поделили очки с «Ростовом» в двух первых матчах Российской Премьер-лиги. До этого главным тренером столичного коллектива являлся немецкий специалист Сандро Шварц, под руководством которого москвичи завоевали бронзу национального первенства в прошлом сезоне.
Шунин рассказал, что изменилось в установке "Динамо" на игру при новом тренере
Вратарь "Динамо" Антон Шунин высказался об изменениях в команде после прихода нового главного тренера Славиши Йокановича.
Фото: РФС