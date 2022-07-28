"Ну прошёл суд. Жилотдела из инстанций. Вы хотите, чтобы я лапки свесил? За правду буду бороться до конца. Если бы у меня были сомнения в своей правоте, я бы не действовал", - приводит слова Газизова "Чемпионат".
Напомним, сегодня стало известно, что Верховный суд Башкирии отказал Шамилю Газизову в удовлетворении иска о признании незаконным его увольнения из "Спартака". Ранее сообщалось, что Газизов требовал восстановить его в должности и выплатить ему компенсацию.
Шамиль Газизов на протяжении полугода занимал пост генерального директора "Спартака" в 2020-м году. После увольнения из московского клуба он вернулся на аналогичную должность в "Уфе", где и работал до "Спартака". В прошедшем сезоне "Уфа" вылетела в Первую лигу.
Газизов - о суде со "Спартаком": хотите, чтобы я лапки свесил? Буду бороться до конца
Генеральный директор "Уфы" Шамиль Газизов заявил, что продолжит отстаивать свои правоту в судах со "Спартаком".
Фото: ФК "Уфа"