Матчи Скрыть

Сделать ставку

Зеленов - о матче "Спартака" с "Уралом" в 4 туре РПЛ: думаю, успеем оформить Fan ID в срок

Глава пресс-службы московского "Спартака" Дмитрий Зеленов рассказал о ходе оформления командой Fan ID к выездному матчу 4 тура РПЛ против "Урала".
Фото: ФК "Спартак"
- Как обстоят дела с оформлением Fan ID для матча в Екатеринбурге, где он будет требоваться? Клуб занимается оформлением всех необходимых документов. Думаю, успеем в срок, - передает слова Зеленова Sport24.

В осенней части сезона-2022/2023 Российской премьер-лиги система персонифицированного учета болельщиков Fan ID будет применяться на пяти стадионах лиги - в Ростове-на-Дону, Самаре, Сочи, Нижнем Новгороде и Екатеринбурге. Московский "Спартак" 6 августа в рамках 4 тура чемпионата страны сыграет на выезде с екатеринбургским "Уралом". Согласно принятому закону, оформление Fan ID для попадания на стадион обязательно не только для болельщиков, но и для всех официальных лиц матча.


Спартак Урал Зеленов Fan ID
   Опубликовал:
Нашли ошибку в статье?
Напечатать
| 2
  • Нравится
  • -2
  • Не нравится

Последние новости

Мендес: РПЛ - сильная лига. Это то, чего я хотел
Гулиев: злюсь на себя за ситуацию с американцем - вот был тупой! Мог повториться сценарий Кокорина и Мамаева 1
Мендес: я тоже пришел в ЦСКА, чтобы стать чемпионом, как Гонсалес 2
УЕФА начал дисциплинарное расследование из-за скандирования фанами "Фенербахче" имени президента России 5
Черчесов: Лигу чемпионов пора называть по-другому. В группах уже те, кто занимает пятые-шестые места 4
Стало известно расписание трансляций всех матчей 3 тура РПЛ
Сенников объяснил, что нужно делать "Локомотиву", чтобы победить "Зенит" 3
Стал известен игровой номер Мендеса в ЦСКА 2
Зеленов - о матче "Спартака" с "Уралом" в 4 туре РПЛ: думаю, успеем оформить Fan ID в срок 2
ЦСКА анонсировал появление в команде еще троих новичков 5
ЦСКА объявил о трансфере чилийца Мендеса 6
Врач "Крыльев Советов" ответил на вопрос о необходимости операции для Пиняева 1
Циннбауэр рассказал о кадровых потерях "Локомотива" перед матчем с "Зенитом" в 3 туре РПЛ 1
Наставник "Локомотива" Циннбауэр: "Зенит" - самая сильная команда в России по подбору игроков
Бека-Бека - на прощании с "Локомотивом": я приехал в Россию юнцом и покидаю ее настоящим мужчиной 5
Агент Маркова: "Арсенал" должен предложить что-то более существенное, чем упасть в деньгах в три раза 5
Родригао: счастлив, что выпала возможность попробовать себя в лучшем клубе России
Иван: цель - добавить на эмблему "Зенита" вторую звезду. Я оказался в лучшем из возможных мест
Мантуан: хочу остаться в "Зените" надолго. Больше, чем на год 11
"Партизан" объявил об уходе Зделара. Ожидается, что он станет игроком ЦСКА 1
Фернандес: переход в "Динамо" - гигантский шаг в моей карьере 1
Тренер "Сочи" Гаранин объяснил, почему Нобоа не выходит в стартовом составе 2
Газизов - о суде со "Спартаком": хотите, чтобы я лапки свесил? Буду бороться до конца 3
Жигулев: пробыл в "Спартаке" месяц, а кажется, что целый год. У Абаскаля классные тренировки, все - топ 3
"Рубин" объявил о переходе экс-игрока "Пари НН" Горбунова
"Спартаку" год назад предлагали подписать новичка ЦСКА Гайича 4
Жигулев: Крыховяк не агитировал никого покинуть "Краснодар". Из Греции спрашивал, какая ситуация в клубе, думал вернуться
Источник: Соболев признал, что Шелия заслуживал максимум желтой карточки за фол в матче "Ахмат" - "Спартак" 9
Еременко прокомментировал подписание контракта с финским ХИФК 2
Зарема: Газизов - сутяжник-мазохист, плодит новые иски, но проигрывает во всех инстанциях 6
Все новости
-