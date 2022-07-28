- Как обстоят дела с оформлением Fan ID для матча в Екатеринбурге, где он будет требоваться? Клуб занимается оформлением всех необходимых документов. Думаю, успеем в срок, - передает слова Зеленова Sport24.
В осенней части сезона-2022/2023 Российской премьер-лиги система персонифицированного учета болельщиков Fan ID будет применяться на пяти стадионах лиги - в Ростове-на-Дону, Самаре, Сочи, Нижнем Новгороде и Екатеринбурге. Московский "Спартак" 6 августа в рамках 4 тура чемпионата страны сыграет на выезде с екатеринбургским "Уралом". Согласно принятому закону, оформление Fan ID для попадания на стадион обязательно не только для болельщиков, но и для всех официальных лиц матча.
Зеленов - о матче "Спартака" с "Уралом" в 4 туре РПЛ: думаю, успеем оформить Fan ID в срок
Глава пресс-службы московского "Спартака" Дмитрий Зеленов рассказал о ходе оформления командой Fan ID к выездному матчу 4 тура РПЛ против "Урала".
Фото: ФК "Спартак"