- Нельзя допускать много передач в своей штрафной. Надо быстро убегать в контратаки. У "Зенита" в обороне не всё хорошо. "Химки" и "Крылья" показали, что можно создавать моменты у ворот петербуржцев. Важно перебегать "Зенит", - передает слова Сенникова "РБ Спорт".
Петербургский "Зенит" и московский "Локомотив" встретятся между собой на "Газпром Арене" в рамках 3 тура Российской премьер-лиги, игра начнется 30 июля в 17:30 по столичному времени. После двух сыгранных туров сине-бело-голубые занимают третью строчку турнирной таблицы с 4 набранными очками, красно-зеленые набрали 2 очка и находятся на десятой позиции.
Сенников объяснил, что нужно делать "Локомотиву", чтобы победить "Зенит"
Экс-защитник "Локомотива" Дмитрий Сенников рассказал, как его бывшая команда может обыграть "Зенит" в матче 3 тура РПЛ.
Фото: ФК "Зенит"