Матчи Скрыть

Сделать ставку

Сенников объяснил, что нужно делать "Локомотиву", чтобы победить "Зенит"

Экс-защитник "Локомотива" Дмитрий Сенников рассказал, как его бывшая команда может обыграть "Зенит" в матче 3 тура РПЛ.
Фото: ФК "Зенит"
- Нельзя допускать много передач в своей штрафной. Надо быстро убегать в контратаки. У "Зенита" в обороне не всё хорошо. "Химки" и "Крылья" показали, что можно создавать моменты у ворот петербуржцев. Важно перебегать "Зенит", - передает слова Сенникова "РБ Спорт".

Петербургский "Зенит" и московский "Локомотив" встретятся между собой на "Газпром Арене" в рамках 3 тура Российской премьер-лиги, игра начнется 30 июля в 17:30 по столичному времени. После двух сыгранных туров сине-бело-голубые занимают третью строчку турнирной таблицы с 4 набранными очками, красно-зеленые набрали 2 очка и находятся на десятой позиции.


Локомотив Зенит Сенников
   Опубликовал:
Нашли ошибку в статье?
Напечатать
| 2
  • Нравится
  • +2
  • Не нравится

Последние новости

Мендес: РПЛ - сильная лига. Это то, чего я хотел
Гулиев: злюсь на себя за ситуацию с американцем - вот был тупой! Мог повториться сценарий Кокорина и Мамаева 1
Мендес: я тоже пришел в ЦСКА, чтобы стать чемпионом, как Гонсалес 2
УЕФА начал дисциплинарное расследование из-за скандирования фанами "Фенербахче" имени президента России 5
Черчесов: Лигу чемпионов пора называть по-другому. В группах уже те, кто занимает пятые-шестые места 4
Стало известно расписание трансляций всех матчей 3 тура РПЛ
Сенников объяснил, что нужно делать "Локомотиву", чтобы победить "Зенит" 3
Стал известен игровой номер Мендеса в ЦСКА 2
Зеленов - о матче "Спартака" с "Уралом" в 4 туре РПЛ: думаю, успеем оформить Fan ID в срок 2
ЦСКА анонсировал появление в команде еще троих новичков 5
ЦСКА объявил о трансфере чилийца Мендеса 6
Врач "Крыльев Советов" ответил на вопрос о необходимости операции для Пиняева 1
Циннбауэр рассказал о кадровых потерях "Локомотива" перед матчем с "Зенитом" в 3 туре РПЛ 1
Наставник "Локомотива" Циннбауэр: "Зенит" - самая сильная команда в России по подбору игроков
Бека-Бека - на прощании с "Локомотивом": я приехал в Россию юнцом и покидаю ее настоящим мужчиной 5
Агент Маркова: "Арсенал" должен предложить что-то более существенное, чем упасть в деньгах в три раза 5
Родригао: счастлив, что выпала возможность попробовать себя в лучшем клубе России
Иван: цель - добавить на эмблему "Зенита" вторую звезду. Я оказался в лучшем из возможных мест
Мантуан: хочу остаться в "Зените" надолго. Больше, чем на год 11
"Партизан" объявил об уходе Зделара. Ожидается, что он станет игроком ЦСКА 1
Фернандес: переход в "Динамо" - гигантский шаг в моей карьере 1
Тренер "Сочи" Гаранин объяснил, почему Нобоа не выходит в стартовом составе 2
Газизов - о суде со "Спартаком": хотите, чтобы я лапки свесил? Буду бороться до конца 3
Жигулев: пробыл в "Спартаке" месяц, а кажется, что целый год. У Абаскаля классные тренировки, все - топ 3
"Рубин" объявил о переходе экс-игрока "Пари НН" Горбунова
"Спартаку" год назад предлагали подписать новичка ЦСКА Гайича 4
Жигулев: Крыховяк не агитировал никого покинуть "Краснодар". Из Греции спрашивал, какая ситуация в клубе, думал вернуться
Источник: Соболев признал, что Шелия заслуживал максимум желтой карточки за фол в матче "Ахмат" - "Спартак" 9
Еременко прокомментировал подписание контракта с финским ХИФК 2
Зарема: Газизов - сутяжник-мазохист, плодит новые иски, но проигрывает во всех инстанциях 6
Все новости
-