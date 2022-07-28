- Предательство ли - переход Бакаева из "Спартака" в "Зенит"? Чтобы судить однозначно, нужно знать всю ситуацию изнутри. Мне лично было бы тяжело пойти на такой шаг. Но я не думаю, что Зелимхан перешел в "Зенит" назло "Спартаку". Он не такой парень, никогда в жизни никого не предал бы, - приводит слова Гулиева Sport24.
В мае 2022 года стало известно, что 26-летний атакующий полузащитник и воспитанник московского "Спартака" Зелимхан Бакаев не смог договориться по условиям продления истекающего контракта с руководством красно-белых и покидает клуб. В июне 2022 года о заключении соглашения с Бакаевым объявил петербургский "Зенит", за который футболист выходил на поле во всех трех матчах наступившего сезона, не отметившись результативными действиями.
Гулиев: не думаю, что Бакаев перешел в "Зенит" назло "Спартаку". Мне было бы тяжело пойти на такой шаг
Полузащитник "Химок" Аяз Гулиев прокомментировал переход атакующего хавбека Зелимхана Бакаева из московского "Спартака" в петербургский "Зенит".
Фото: РПЛ