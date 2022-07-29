"Почему Дзюба без клуба? Думаю, он выжидает момент, когда на сто процентов будет уверен, что не ошибся в выборе… Я уверен, такой шаг будет сделан… С Дзюбой непросто. Артем — личность, со своим мнением, взглядами, принципами", - цитирует Романцева "СЭ".
Дзюба на протяжении предыдущих семи сезонов защищал цвета "Зенита". Минувшая кампания стала для 33-летнего нападающего последней в составе питерцев по контракту – стороны не договорились о продлении соглашения. Сообщалось, что футболист может продолжить карьеру в чемпионате Турции, но на данный момент Дзюба не нашел себе новый клуб.
Романцев назвал причину, по которой Дзюба до сих пор не определился с новым клубом
Экс-главный тренер "Спартака" Олег Романцев поделился мнением о причинах, по которым форвард Артем Дзюба до сих пор не нашел себе новую команду.
Фото: ФК "Спартак"