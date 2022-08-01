Евгению Савину грозит уголовная ответственность из-за видео с украинскими футболистами

Бывшему футболисту Евгению Савину грозит уголовная ответственность за дискредитацию Вооруженных сил РФ.

Фото: Матч ТВ

Об этом в своем телеграм-канале сообщил депутат Госдумы РФ и член наблюдательного совета "Химок" Роман Терюшков.



Напомним, весной Савин опубликовал видео, в котором украинские футболисты выразили мнение о спецоперации России на Украине. После выхода видео блогер покинул Россию. В конце мая Савин объявил о переезде ФК "Красава" на Кипр. В июле Савин приобрел местный клуб.



В ответе на обращение Терюшкова ГУ МВД РФ сообщило, что предоставленные материалы содержат признаки преступлений, предусмотренных статьями 207.3. ("Публичное распространение заведомо ложной информации об использовании Вооруженных сил РФ") и 280.3 УК РФ ("Дискредитация Вооруженных сил РФ").







В прошлом сезоне "Красава" выступал в ФНЛ-2. В первенстве России клуб Савина финишировал на 6-м месте в подгруппе А группы 2, набрав в 22 матчах 29 очков.