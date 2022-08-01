Напомним, ранее петербургский клуб продлил контракты с полузащитниками Венделом, Клаудиньо и Малкомом до 2027 года. Также сине-бело-голубые смогли договориться с "Коринтиансом" о двусторонней аренде. В бразильский клуб до конца сезона ушел нападающий Юри Алберто, в обратном направлении отправились вратарь Иван Куарезма и полузащитник Густаво Мантуан.
"У "Зенита" сильные игроки. Когда они выкладываются на полную катушку, то шансов у соперников особо нет. Но интрига существует, а это самое главное.
Как "Зенит" сохранил своих бразильцев? Может, они патриоты нашей страны?" - цитирует Сычева Матч ТВ.
"Зенит" после трех туров занимает 1-е место в таблице Российской Премьер-лиги (РПЛ), набрав 7 очков. Столько же баллов в активе у "Спартака" и ЦСКА, столичные клубы уступают действующему чемпиону по дополнительным показателям.
Сычев предположил, что бразильцы не покинули "Зенит" из-за чувства патриотизма к России
Бывший нападающий "Локомотива" и сборной России Дмитрий Сычев порассуждал, как "Зенит" смог сохранить своих бразильских легионеров.
Фото: ФК "Зенит"