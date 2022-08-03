21-летний атакующий полузащитник Остон Урунов отказывается уходить из московского "Спартака" из-за высокой заработной платы, сообщают СМИ. По данным источника, она составляет 600 тысяч евро в год. Сообщается, что ранее экс-спортивный директор красно-белых Лука Каттани предлагал узбекскому хавбеку перейти в "Торпедо".
Прошедший сезон Урунов провел в аренде в "Уфе" и в 17 матчах за башкирский клуб не отметился результативными действиями. За "Спартак" Остон принял участие в 9 матчах и забил 1 гол в игре Кубка Росси с московской "Родиной". Его контракт с красно-белыми истекает в июне 2025 года.
Источник: Sport24
СМИ: Урунов не хочет покидать "Спартак" из-за высокой зарплаты
По данным источника, узбекский полузащитник московского "Спартака" Остон Урунов не желает переходить в другой клуб в связи с высокой зарплатой по контракту с красно-белыми.
Фото: ФК "Спартак"