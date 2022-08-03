СМИ: Урунов не хочет покидать "Спартак" из-за высокой зарплаты

По данным источника, узбекский полузащитник московского "Спартака" Остон Урунов не желает переходить в другой клуб в связи с высокой зарплатой по контракту с красно-белыми.
Фото: ФК "Спартак"
21-летний атакующий полузащитник Остон Урунов отказывается уходить из московского "Спартака" из-за высокой заработной платы, сообщают СМИ. По данным источника, она составляет 600 тысяч евро в год. Сообщается, что ранее экс-спортивный директор красно-белых Лука Каттани предлагал узбекскому хавбеку перейти в "Торпедо".

Прошедший сезон Урунов провел в аренде в "Уфе" и в 17 матчах за башкирский клуб не отметился результативными действиями. За "Спартак" Остон принял участие в 9 матчах и забил 1 гол в игре Кубка Росси с московской "Родиной". Его контракт с красно-белыми истекает в июне 2025 года.

Источник: Sport24


Спартак Урунов
   Опубликовал:
Нашли ошибку в статье?
Напечатать
| 3
  • Нравится
  • -1
  • Не нравится

Последние новости

Стало известно, кто претендует на звание лучшего тренера месяца в РПЛ
РПЛ опубликовала список претендентов на звание лучшего игрока июля 3
Источник: ЦСКА еще не выкупил Сосу. Ранее его уход подтверждал спортивный директор "Насьоналя"
Смородская - о блокировке ухода Миранчука из "Аталанты": игроки у Гасперини - рабы! То, что он творит - безобразие 1
Джикия вернулся к тренировкам в общей группе
Акинфеев рассказал о причинах своего ухода из сборной России 3
Акинфеев: если Газзаев замечал у молодых звездную болезнь, все быстренько получали по голове и возвращались в русло
Абаскаль оштрафован на 20 тысяч рублей за выход из технической зоны
Rusfootball.info ищет ведущего новостной ленты
Хайкин - в составе "Будё-Глимт" на матч квалификации Лиги чемпионов с литовским "Жальгирисом"
30-летний защитник Логашов сообщил о завершении профессиональной карьеры и уходе в медиафутбол 3
СМИ: Урунов не хочет покидать "Спартак" из-за высокой зарплаты 11
Источник: "МЮ" проведет разбирательство по ситуации с досрочным уходом Роналду и других игроков со стадиона
Акинфеев - о дедовщине в ЦСКА: бывало, что бегал за напитками для более старших товарищей 3
Тен Хаг раскритиковал Роналду за самовольный уход со стадиона во время контрольного матча "МЮ"
Видеоблогер Литвин дисквалифицирован на полтора года за удар рефери после матча Второй лиги 1
Стали известны назначения арбитров на матчи 4 тура РПЛ 3
Новичок "Зенита" Мантуан приступил к работе в общей группе (фото) 3
ЭСК признала ошибочным решение Москалева назначить пенальти в ворота "Урала" в матче с "Краснодаром" 4
В "Аталанте" сообщили, что Гасперини заблокировал переход Миранчука в "Торино" 4
Источник: полузащитник "Маккаби" Карцев прилетел в Москву для подписания контракта с "Динамо"
Главный тренер сборной Казахстана может возглавить "Урал" в случае увольнения Шалимова 5
В Англии футболисты больше не будут преклонять колено перед каждым матчем 5
Бывший футболист "Спартака" Андрей Рубин скончался на 44-м году жизни 2
"Никак не воспринимаю его слова". Акинфеев - о высказывании Сафонова о лучшем вратаре России 6
Что принес российскому футболу Fan ID в 3 туре РПЛ? Детальный разбор 13
Головин - о ничьей с ПСВ: "Монако" не хватало явных моментов, остроты в атаке
В "Уфе" рассказали о характере травмы Сандрачука, которую он получил в матче с "Рубином" 1
СМИ: "Фиорентина" может не включить Кокорина в заявку на сезон 6
"Можно для "Спартака" оформить годовую подписку со скидкой?" Зарема - о платном обращении в ЭСК 18
Все новости
-