"Я не думаю, что он вообще окажется в ЦСКА… Будет очень тяжело сделать это. У нас было несколько возможностей сделать так, чтобы Вагнер играл за "армейцев", но этого не случилось. Сейчас в мечтах нападающего завершить карьеру там, где он был безумно счастлив и выиграл множество трофеев, то есть в ЦСКА", - цитирует агента "СЭ".
Вагнер Лав выступал в составе ЦСКА в 2004-2012 годах, а в 2013 возвращался в стан "армейцев". После окончания минувшего сезона 38-летний нападающий присоединился к бразильскому клубу "Спорт Ресифи".
ЦСКА начал нынешний сезон под руководством нового главного тренера – Владимира Федотова. "Армейцы" набрали 7 очков в первых трех турах Российской Премьер-лиги и разместились на третьей строчке в таблице чемпионата.
Агент: не думаю, что Вагнер Лав вообще окажется в ЦСКА
Агент Эвандро Феррейра, представляющий интересы форварда ЦСКА Вагнера Лава, оценил вероятность возвращения футболиста в московский клуб, чтобы завершить здесь карьеру.
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